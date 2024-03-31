11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Beykoz'da kullandı - Son Dakika
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Beykoz'da kullandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Beykoz\'da kullandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Beykoz'da bulunan Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda oyunu kullandı. Eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte sandıkta oy veren Gül çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.

31.03.2024 14:51  Güncelleme: 14:53
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beykoz'da kullandı.

Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte giden Abdullah Gül, 1156 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül daha sonra okuldan ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Beykoz'da kullandı - Son Dakika

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