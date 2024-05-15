Devlet Tiyatroları, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne 3 oyunla katılıyor - Son Dakika
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Devlet Tiyatroları, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne 3 oyunla katılıyor

Devlet Tiyatroları, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali\'ne 3 oyunla katılıyor

Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek olan 11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne Devlet Tiyatroları, İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı 'Fareler ve İnsanlar', Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı 'Gidion'un Düğümü' ve Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı 'Masal Treni' oyunlarıyla katılacak.

15.05.2024 12:19
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Almanya'nın Frankfurt şehrinde 16-26 Mayıs arasında düzenlenecek "11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"ne Devlet Tiyatroları 3 bölgeden 3 oyunla katılacak.

Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, John Steinbeck'in yazdığı, Zeynep Avcı'nın Türkçeye çevirdiği, Gökhan Kocaoğlu'nun yönettiği, İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı "Fareler ve İnsanlar", 17 Mayıs saat 19.00'da Gallus Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Festivalde 18 Mayıs saat 19.00'da yine aynı sahnede, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı, Johnna Adams'ın kaleme aldığı, Buğra Koçtepe'nin çevirdiği ve yönettiği "Gidion'un Düğümü" tiyatroseverlerle buluşacak.

Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı çocuk oyunu "Masal Treni" ise 19 Mayıs saat 15.00'te Gallus Tiyatrosu'nda seyirci karşısına çıkacak. Hans Christian Andersen'in yazdığı, Harun Özer'in uyarladığı oyunu, Ebru Kara yönetti ve Türkçeye çevirdi.

Kaynak: AA

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