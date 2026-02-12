Sakarya merkezli 12 ilde gerçekleştirilen "çevrim içi çocuk müstehcenliği" operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçuna ilişkin çalışma yürütüldü.
Sakarya merkezli 12 ilde yürütülen çalışmada, sosyal medya platformlarında çocuklara ait olabileceği değerlendirilen müstehcen görüntüleri para karşılığında satın alan ve dijital materyal incelemelerinde çocuklara ait müstehcen görüntüler tespit edilen 23 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerlerine adli kontrol tedbiri uygulandı.
Son Dakika › Güncel › 12 İlde Çocuk Müstehcenliği Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?