12. Yargı Paketi Komisyon'dan Geçti - Son Dakika
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12. Yargı Paketi Komisyon'dan Geçti

12. Yargı Paketi Komisyon\'dan Geçti
25.06.2026 13:41
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TBMM Adalet Komisyonu, '12'nci Yargı Paketi'ni kabul etti, yargı süreçlerinde düzenlemeler yaptı.

TBMM Adalet Komisyonu'nda, '12'nci Yargı Paketi' olarak bilinen, 'Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı. Yaklaşık 13 saat süren toplantının ardından teklif, komisyonda kabul edildi. Teklif, 'Noterlik Kanunu' ve 'Danıştay Kanunu'nda değişiklik ön görüyor. Ayrıca hukuk mahkemelerinde 2 duruşma arasında süre kural olarak en fazla 3 ay olacak şekilde sınırlandırılacak. Hakimin, duruşma gününü 3 aydan sonraya erteleyebilmesi ancak zorunlu haller bakımından kabul edilecek ve 3 ayı aşan erteleme gerekçesini somut ve olaya uygun bir şekilde duruşma tutanağında yer vermesi zorunlu tutuluyor. Ayrıca Yargıtay temyiz incelemesi sonucunda, ilk derece mahkemesi kararı hakkında sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek. Bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar bakımından görev veya yetki nedeniyle temyiz bozma kararı verilebilecek.

'Adli Tıp Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da da değişiklik ön görülüyor. Buna göre adli tıp ihtisas kurulu başkan ve üyeliklerine atanmak için en az tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık belgesi ya da alanında doktora derecesi almış olmak şartı aranacak. Adli tıp ihtisas kurulu başkan ve üyeleri ile adli tıp grup başkanları ve adli tıp ihtisas dairesi başkanlarının görev süresi 4 yıl olacak. Yeni atanan veya görevlendirilenler göreve başlayıncaya kadar süresi dolanların görevi devam edecek.

IBAN DÜZENLEMESİ TEKLİFE EKLENDİ

Komisyon toplantısında AK Parti ve MHP önerge sundu. Önergeyle kamuoyunda 'IBAN mağdurları' olarak bilinen haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili yeni madde eklendi. 'Dolandırıcılık' ile 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına iştirakin, kendisine veya başkasına ait bankaya veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiili ile sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Teklifin ileriki günlerde Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 12. Yargı Paketi Komisyon'dan Geçti - Son Dakika

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