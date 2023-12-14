 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
12 Yaşındaki Çocuk, Vefat Eden Babasının Mesleğini Büyük Bir Aşkla Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

12 Yaşındaki Çocuk, Vefat Eden Babasının Mesleğini Büyük Bir Aşkla Sürdürüyor

Sakarya'da babasını kaybeden 12 yaşındaki Ömer Akif Yusufoğlu, babasının fotoğrafçılık mesleğini büyük bir tutkuyla devam ettiriyor. Müşterilerin fotoğraflarını çeken ve düzenleyen minik fotoğrafçı, dış çekimler yaparak okul harçlığını çıkarıyor. İleride yazılım mühendisi olmayı hedefleyen Yusufoğlu'nu destekleyen annesi, çevredeki insanların olumlu sözlerinin kendisini onurlandırdığını belirtiyor.

12 Yaşındaki Çocuk, Vefat Eden Babasının Mesleğini Büyük Bir Aşkla Sürdürüyor
14.12.2023 - 23:36,  Güncelleme: 23:38
Abone Ol

12 yaşındaki çocuk, vefat eden babasının mesleğini büyük bir aşkla sürdürüyor

12 yaşındaki Ömer Akif Yusufoğlu:

"Fotoğraf çekmeye babamın bana göstermesiyle başladım"

"Babamın vefat etmesi benim bu işe dört elle sarılmama sebep oldu"

SAKARYA - Sakarya'da kalp krizinden dolayı kaybettiği babasının mesleğini büyük bir aşkla yapan 12 yaşındaki çocuk, gelen müşterilerin fotoğraflarını çekiyor, photoshop üzerinden düzenleyerek istenilen şekle getiriyor. Dış çekimlere de giderek okul harçlığını çıkaran minik fotoğrafçıyı görenler hayrete düşüyor.

Adapazarı ilçesinde ikamet eden 12 yaşındaki Ömer Akif Yusufoğlu, 52 yaşında kalp krizi neticesinde kaybettiği babasının mesleğini büyük bir aşkla devam ettiriyor. 7 yaşında babasının fotoğraf makinesinin bulunduğu çantayı ve ekipmanları taşıyarak heveslenen minik, şimdilerde babasından kalan dükkana gelen müşterilerin fotoğraflarını çekiyor, photoshop üzerinden düzenleyerek istenilen şekle getiriyor. Karşılarında küçük fotoğrafçıyı gören müşteriler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Dış çekimlere de giderek okul harçlığını çıkaran minik fotoğrafçı, ileride yazılım mühendisi olmak istiyor. Oğlunun destekçisi olduğunu söyleyen anne Nilüfer Yusufoğlu ise duyduğu sözler karşısında onurlandığını aktardı.

"Babamın vefat etmesi benim bu işe dört elle sarılmama sebep oldu"

Babasından kalan mesleği büyük bir aşkla yapan 12 yaşındaki Ömer Akif Yusufoğlu, "Fotoğraf çekmeye babamın bana göstermesiyle başladım ve babamın vefat etmesi benim bu işe dört elle sarılmama sebep oldu. 7 yaşında başladığım bu işi devam ettiriyorum. Vesikalık, biometrik ve pasaport için fotoğraflar haricinde dış çekimlere gidiyorum. Beni görenler küçük olduğum için yapabilecek mi? kaygısına kapılıyorlar ama yaptıktan sonra şaşırıyorlar. İleride bir mesleğim olmazsa gerçekten fotoğrafçılığı yapabileceğimi düşünüyorum ama aklımda yazılım mühendisliği var" dedi.

"Çevredeki insanların olumlu sözleri bir anne olarak beni onurlandırıyor"

Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden anne Nilüfer Yusufoğlu, "Ömer Akif küçüklüğünden beri bu mesleğe merakı vardı ve babasının yanında çanta taşıyarak yapıyordu. O hevesle beraber büyüdü ve babasının vefatından sonra kendini kanıtlama rolüne büründü ve bu mesleği yapabileceğini kanıtladı. Fotoğraflarının yanı sıra insan ilişkileri de çok güzel ve kendisi karınca gibi çalışıyor. Bu meslekte gayet iyi bende elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Bu meslekte dedesi ve Vedat amcası var ona bu işte en büyük desteği verenler onlar. Müşteriler Ömer Akif'i görünce yapamayacağını düşünüyor. Boyu yetmediği zamanlarda sandalyenin üzerine çıkıp çekim yapıyor, düzenleyip müşterilere veriyor, bunu görenler ise hayrete düşüyor. Dış çekimlere gidiyor, kupa baskıları yapıyor ve müşteriler onun yapabileceklerini söyleyip para veriyorlar ve bu durum Ömer Akif'i bu meslekte daha da heveslendiriyor. Her insanın evladı kıymetlidir ve kendi çabalarıyla bir şeyler yaptıklarını görünce ben çok mutlu oluyorum ve gurur duyuyorum. Çevredeki insanların olumlu sözleri bir anne olarak beni onurlandırıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kalp Krizi, Sakarya, Akif, Ömer, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 Yaşındaki Çocuk, Vefat Eden Babasının Mesleğini Büyük Bir Aşkla Sürdürüyor - Son Dakika


23:58
Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40
CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58
Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Son Dakika
23:58 Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40 CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 00:16:43. #1.11#
SON DAKİKA: 12 Yaşındaki Çocuk, Vefat Eden Babasının Mesleğini Büyük Bir Aşkla Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement