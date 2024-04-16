125 Yıllık Göyneğe Özenle Bakılıyor

125 yıllık göyneğe gözü gibi bakıyor
DENİZLİ - Buldan'da tarihi çarşıda Meralce Giyim firması sahibi Meral Karapınar Çelebi, ailesinden kalan 125 yıllık göyneğini mağazada sergilediğini belirterek "Buldan bezinden üretilen göynek tamamen el işçiliği ile üretildiği için müşterilerimin dikkatini çekiyor" dedi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde tarihi çarşıda giyim mağazası işleten Karapınar Çelebi, nesilden nesile aktarılan, gelinlerin iç giyimde kullandığı ata yadigarı 125 yıllık göyneği işyerinde sergiliyor.
Tarihi çarşıdaki mağazasında Buldan bezinden tamamen el emeği ile üretilmiş olan göyneğin yıllara meydan okurcasına yıpranmadan durduğuna dikkat çeken Meral Karapınar Çelebi, "Ben bu göyneği annemden getirdim. Anneme de annesi vermiş. Anneannem 1930 doğumlu. Anneanneme de kayınvalidesi vermiş. Göyneğimizin hikayesi, gelinlerin çeyiz bohçasına konurmuş. Gelin ilk gün bunu gecelik olarak, gerdek gecesinde kullanırmış. Tamamen el işçiliği ile el tezgahında ve bükülü kumaş olarak has Buldan bezinden üretilmiş. Kolları ve yaka bölgesinde el emeği ile işlemeler yapılmış. O dönemde kullanılan elle çevrilen dikiş makinasında dikilmiş. Göyneğimiz tarihi yapıların bulunduğu tarihi çarşımızda yer almasından da büyük mutluluk duyuyorum. Mağazaya gelen misafirlerimizin çok dikkatini çekiyor. Göyneğimize sahip çıkıyorum, gözüm gibi bakıyorum" dedi.
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