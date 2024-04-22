13. Aydos Patika Koşusu\'nda Sporcular Zorlu Mücadele Verdi

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ve Team Kronos iş birliğiyle 13'üncüsü düzenlenen Aydos Patika Koşusu'nda toplam 350 sporcu ve doğasever zorlu arazi koşullarına rağmen birincilik için mücadele etti.

Geleneksel hale gelen Aydos Patika Koşusu, yüzlerce sporcu ve doğa tutkununu Aydos'ta buluşturdu. Aydos Orman Parkı'nda gerçekleşen yarışta sporcular, 10 kilometre ve 16 kilometre olmak üzere iki ayrı parkurda mücadele etti.

Aydos Ormanı'nın yemyeşil patikalarını aşarak dereceye giren sporcular madalyalarını, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve meclis üyelerinin elinden aldı. Geleneksel hale gelen Aydos Patika Koşusu'nda 10 kilometrelik parkurun birincisi erkeklerde Yasin Aydoğdu olurken, kadınlarda ise Songül Albayrak oldu. 16 kilometrelik parkurun erkekler kategorisindeki birincisi Mahdi Alizadeh, kadınlarda Okyanus Özcan oldu.

13. Aydos Patika Koşusu sonuçlarına https://www.teamkronos.com/ultimate-aydos sitesinden ulaşabilecek.