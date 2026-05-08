13 Yaşındaki Hafızdan İlk Hutbe

SİİRT Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde bulunan Üniversite Camii'nde cuma namazında Batman'dan gelen 13 yaşındaki hafız Harun Arslan hutbeyi okuyup namaz kıldırırken, akranı Bilal Balcı ise müezzinlik yaptı.

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Kur'an kursunda eğitim gören 13 yaşındaki hafız öğrenciler, Siirt Üniversitesi kampüsünde yüzlerce kişinin saf tuttuğu cuma namazında görev aldı. İlk kez minbere çıkarak hutbe okuyan 13 yaşındaki hafız Harun Arslan, "Kozluk'tan geliyorum. Okulla birlikte hafızlık yapıyorum. İlk defa hutbe okudum, çok mutluyum ve heyecanlıydım. Allah herkese nasip etsin. Gelecekte İçişleri Bakanımız gibi hafız bir bakan olmak istiyorum. Allah nasip ederse bu yolda çalışacağım" dedi. Namazda ezan okuyup müezzinlik görevini üstlenen 13 yaşındaki Bilal Balcı ise, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Müezzinlik yaptım, ezan okudum. Heyecanlıydım ama burada olmaktan büyük mutluluk duydum" dedi.

'GÖNLÜMÜZE SU SERPTİLER'

Cuma namazı sonrası konuşan Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Memduhoğlu,gençlerin bu başarısının toplum için büyük bir umut olduğunu belirterek, "Kampüs camimizde çok farklı bir etkinliğe şahit olduk. Gönlümüze su serptiler. Nice anne babanın içindeki ukdeyi, temenniyi burada canlı olarak gördük. Onları yetiştirenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

HEM ÖĞRENCİ HEM VELİ İÇİN TEŞVİK

Kursu yöneticisi Emrullah Aslan da bu tür faaliyetlerin hem öğrenciler hem de veliler için bir teşvik olduğunu vurguladı. Son dönemde okul çevrelerinde yaşanan olumsuz görüntülere ve akran zorbalıklarına dikkat çeken Aslan, "Özellikle okullardaki istenmeyen görüntülerin ve ahlak dışı davranışların gündeme geldiği bu dönemde, çocuklarımızın içinden böyle örnek öğrencilerin yetişebildiğini göstermek istedik. Hem bir teşvik hem de ahlaklı bir neslin yetiştiğinin nişanesidir" dedi.