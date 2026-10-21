14 ilde üreme hücresi ticaretine yönelik operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

14 ilde üreme hücresi ticaretine yönelik operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 14 ilde yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı ve gözaltı sayısı 44'e yükseldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürerken, gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı "üreme hücresi" ticaretine yönelik operasyonda 5 şüpheli daha yakalanırken gözaltı sayısı 44'e yükseldi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı üreme ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, devam eden çalışmalarda 5 zanlı daha yakalandı. Böylece toplam gözaltı sayısı 44 oldu.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı üreme ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, yapılan 2 ayrı ihbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması için Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerine gönderdiğini belirlemişti.

Kadınların yumurtalıklarının tanesini 60 ila 80 avro arasında alan organizatörlerin, bunları da tüp bebek merkezine 100 avro civarında sattıklarını tespit eden ekipler, bu sayede yaklaşık 2 milyon avroluk bir para trafiğinin oluştuğunu ortaya çıkarmıştı.

Organizatörlerden Hacer T'nin kadınların fotoğraf ve görüntülerini çektiğini ve bunların yumurtalık isteyenlere gösterildiğini saptayan ekipler, eski eczacı olan kadının sevgilisinin ise işlemlerde kullanılacak ilaçları temin ettiğini belirlemişti.

Çocuk sahibi olmak isteyip bu yola başvuranların "sarı saç, mavi göz" genlerini istediklerini, karşılık olarak ise "her türlü buluruz, hemen buluruz" cevabını aldıklarını ortaya çıkaran ekipler, 22-33 yaş aralığındaki kadın donörlerin toplam 811 kez KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan'a gittiğini belirlemişti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Tekirdağ, Giresun, Aydın, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Şanlıurfa, Karaman ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 39 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
İstanbul3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
30 bin TL borç 5 milyona çıktı Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi 30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
12:02
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:58
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!
11:35
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 12:15:08. #.0.3#
SON DAKİKA: 14 ilde üreme hücresi ticaretine yönelik operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei