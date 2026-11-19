Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendavi, Cumhurbaşkanı Nizar Amedi'den atama kararnamesini teslim alarak Kerkük Valiliği görevine resmen başladı.

ITC Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen kabulde Cumhurbaşkanı Amedi, Kerkük İl Meclisi tarafından valilik makamına seçilen Vendavi'ye atama kararnamesini takdim etti.

Kararnameyi teslim alan Vendavi, törenin ardından görevine resmen başladı.

Kerkük'te yerel yönetim ve valilik süreci

Irak'ta uzun süren siyasi uzlaşmazlıkların ardından toplanan Kerkük İl Meclisi, kentteki güç paylaşımı ve yönetim krizini aşmak amacıyla nisan ayında gerçekleştirdiği oylamada Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı Kerkük Valisi seçmişti.

Ancak idari ve siyasi süreçlerin ardından görev değişimine gidilmesi üzerine İl Meclisi, 14 Kasım'da yeniden sandık başına giderek bu kez ITC Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendavi'yi valilik makamına getirdi.

Vendavi'nin görevine başlaması, Türkmenlerin yerel yönetimde söz sahibi olması ve Irak siyasetinde daha etkin rol üstlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.