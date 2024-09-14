14 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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14 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

14 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Manisa Salihli'de kamyonetle çarpışan 14 yaşındaki Enes Ege Akkeçi, hayatını kaybetti.

14.09.2024 19:10
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Enes Ege Akkeçi (14), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sarıpınar Mahallesi E 96 Karayolu altgeçit mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Murat U.'nun kullandığı 49 AN 787 plakalı kamyonet ile Enes Ege Akkeçi yönetimindeki 45 ARZ 302 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akkeçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Akkeçi, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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