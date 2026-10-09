15 derneği çatısında buluşturan BAKSİFED, ilk hizmet merkezini Antalya\'da açtı

Antalya, Isparta ve Burdur'daki iş dünyası temsilcilerini bir araya getiren Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunun (BAKSİFED) yeni hizmet merkezi, Antalya'da törenle açıldı.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) bünyesinde faaliyet gösteren ve 15 derneği çatısı altında buluşturan BAKSİFED, yeni merkeziyle bölgesel kalkınmaya ve iş dünyası arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefinde iş dünyasının önemli rol üstlendiğini söyledi.

İş dünyasının dernekler, federasyonlar ve konfederasyonlar aracılığıyla örgütlenmesinin önemine değinen Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti 21. yüzyılda dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girecektir. Bunu başaracak olan da sizlersiniz. Bunun için çalışacağız. Bunun için örgütleneceğiz." dedi.

Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışacaklarını belirten Şahin, hedeflerine ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak, dijital ve yeşil dönüşümlerini hızlandırmak ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla ülke genelinde projeler yürüttüklerini bildirdi.

Kamu kurumlarıyla işbirliği içinde bölgelerin ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini karar alma süreçlerine taşıdıklarını aktaran Sönmez, kalkınmanın yerel potansiyelin harekete geçirilmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesiyle mümkün olduğunu kaydetti.

BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz ise federasyonun 15 yıllık geçmişinin ardından ilk kez kendisine ait bir hizmet merkezine kavuştuğunu belirtti.

Dijital ve yeşil dönüşüm, yapay zeka, nitelikli insan kaynağı, girişimcilik ve kadınların ekonomik hayata katılımının iş dünyasını yeniden şekillendirdiğini ifade eden Cengiz, yeni merkezin Batı Akdeniz'in geleceğine yönelik çalışmalar için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Merkezin federasyonun kurumsal hafızasına ev sahipliği yapacağını dile getiren Cengiz, güçlü kurumların ilkelere, sistemlere ve kurumsal kültüre dayanması gerektiğini söyledi.

Açılışa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya milletvekilleri Aykut Kaya ve Cavit Arı ile iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Tören, merkezin açılmasına katkı sağlayan iş insanlarına Antalya Valisi Hulusi Şahin ve BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz tarafından plaket verilmesiyle sona erdi.