15 İl'de Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 İl'de Suç Örgütlerine Operasyon

20.02.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 ilde düzenlenen operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı, 80'i tutuklandı. Mücadele devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine yönelik son bir haftada 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca son bir haftada 15 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonlar kapsamında, hesaplarında 1 milyar 886 milyon lira hesap hareketi bulunduğu saptanan 140 şüphelinin yakalandığı, 80'inin tutuklandığı, 49'unun hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, yakalanan şüphelilere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Samsun ve Ankara'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar'da nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işledikleri, Balıkesir ve Kırklareli'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları, Şırnak'ta, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçunu organize şekilde işledikleri, Gaziantep ve Tekirdağ'da ekonomik olarak zor durumda bulunan mağdurların durumundan yararlanarak tefecilik yaptıkları, Konya, Sakarya, Manisa, Ağrı, Aydın ve Düzce'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi."

Organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemesi sonucunda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü işleyen şüphelilere ait 4 taşınmaz, 6 araç ve 187 banka hesabına el konulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Operasyon, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 İl'de Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Gümüşhane’de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
14:58
Çocuklara dijital kalkan 6 sosyal medya platformuna inceleme
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 16:09:34. #7.11#
SON DAKİKA: 15 İl'de Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.