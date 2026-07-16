15 Temmuz Afişi İndirildi, 2 Güvenlik Görevlisi Gözaltında - Son Dakika
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15 Temmuz Afişi İndirildi, 2 Güvenlik Görevlisi Gözaltında

15 Temmuz Afişi İndirildi, 2 Güvenlik Görevlisi Gözaltında
16.07.2026 16:56
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Eskişehir'de, 15 Temmuz etkinlik afişlerini indiren 2 güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Eskişehir'in Hamamyolu Caddesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen bazı etkinliklere ilişkin afişleri indirdiği iddia edilen Odunpazarı Belediyesinde çalışan 2 güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hamamyolu Caddesi'nde Valilik tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin hazırlatılan davet afişini kestikleri ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'e yönelik "Kim o?" şeklinde sözleri belirlenen Odunpazarı Belediyesi bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan U.S. ve E.E. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.

Hakimlikçe, zanlılar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve 15 günde bir imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Ömer Halisdemir, Demokrasi, 15 Temmuz, Eskişehir, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Afişi İndirildi, 2 Güvenlik Görevlisi Gözaltında - Son Dakika

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