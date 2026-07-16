15 Temmuz Demokrasi Nöbeti: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde demokrasi nöbeti tuttu.

Etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurulan çadırlarda yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, programda, 10 yıl önce olduğu gibi bugün de burada olduklarını belirtti.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Özcan, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı, Ankara'da bu caddelerde, burada bizim kardeşlerimizin, şehitlerimizin sulamış olduğu kanla kuruldu. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin ve aynı zamanda bir daha bize böyle bir geceyi yaşatmasın." dedi.

Dünyanın birçok noktasında Türkiye'den yardım bekleyen insanların olduğunu belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Bizden yardım bekleyen kardeşlerimiz var. Doğu Türkistan'dan, Gazze'den, bütün Müslüman coğrafyasında, gönül coğrafyasında. Dünyanın bu debdebeli zamanında Sayın Cumhurbaşkanımız, 'dünya 5'ten büyüktür' derken bu kolay bir söz değildir, bunu da herkese söyletmezler, herkes söyleyemez. İbrahimi bir duruştur. 15 Temmuz'da da Hüseyni duruşunu göstermiştir. Peygamber Efendimiz ne demişlerdi ki, işte 'Bu davadan vazgeç, bir elime ayı bir elime güneşi verseniz ben bu davadan vazgeçmem' demişti. Sayın Cumhurbaşkanımız da işte o peygamberin ümmeti olarak, o ümmetin de bir lideri olarak aynı işte bu duruşu göstermiştir.

Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin ve bir daha böyle bir geceyi yaşatmasın ama tekrar böyle bir şey de olursa tabii ki burada her zaman söylüyorum sadece Ankara'da 1 milyon Recep Tayyip Erdoğan var. Tüm Türkiye'de en az 12 milyon Recep Tayyip Erdoğan var. Onun için biz Cumhur İttifakı ile bu vatan cephesi, hiçbir zaman böyle tefrikacılara, dışarıdan yönetilenlere müsaade edilmez. Bu millet hiçbir zaman böyle bir şeye müsaade etmediğini zaten tarihte göstermişti şimdi de gösterdi. Bir daha böyle bir şeye kalkışılırsa da bunu tekrar göstereceğinden kimsenin şüphesi olmasın."

"Allah devletimize, milletimize zeval vermesin"

15 Temmuz gazisi Sedat US ise o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydana çıktığını söyledi.

Us, "Reisin talimatıyla çıktık. Bizim ev biraz uzakta olduğundan olaylardan hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Sadece reisin 'meydanlara, havalimanlarına' demesiyle çıktık gittik Kızılay'a. Kızılay'da askeri üniformaları giyen hainleri teslim alırken ayağımdan yaralandım." ifadelerini kullandı.

Us, yaralandıktan sonra hastaneye gittiğini ve oradaki yaralıları gördüğünde doktorlara, "beni en sona bırakın, onlara yardım edin." dediğini anlatarak, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Reisimizi başımızdan eksik etmesin. Aç olayım, beş parasız olayım, kuru ekmek yiyeyim ama devletim payidar olsun. Bayrağımız göklerde dalgalansın." dedi.