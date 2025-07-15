Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nasrullah Camisi'nde program düzenlendi.

Vali Meftun Dallı, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı.

Programda, İl Müftüsü Bekir Derin tarafından okunan hatimlerin duası yapılarak şehitler için dua edildi.

Programın ardından Nasrullah Meydanı'nda kurulan stantlarda Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara ikramda bulunuldu.