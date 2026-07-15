15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 10. Yılı Anma Programları - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 10. Yılı Anma Programları

15.07.2026 00:12
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ANADOLU AJANSI

6 Nisan 1920

1- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİNİN 10. YILI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlid-i Şerif Programı'na katılacak, 15 Temmuz Şehitleri Anısına 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ve TBMM Ana Bina Şeref Holü Anı Taşı'na karanfil bırakacak.

Kurtulmuş, 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi'ni ziyaret edecek, 15 Temmuz Anma Töreni'ne ve Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katılacak.

(TBMM/12.30/13.30/14.00/15.00/18.00)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'nda düzenlenecek törene iştirak edecek.

(Ankara/12.30)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere gün boyunca çeşitli etkinlikler, anma törenleri ve programlar düzenlenecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karşıyaka Mezarlığı'nda şehitlik ziyareti yapacak, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelecek, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığında düzenlenecek anma programlarına iştirak edecek.

(Ankara/10.00/12.30/22.15/23.00/23.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İran'a yönelik devam eden ABD saldırıları ve İran'ın bölgedeki misillemelerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zincirlikuyu'dan başlayıp, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde son bulacak "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü"ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın mücadele ettiği 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 3. etap maçları Sırbistan'da başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk karşılaşmasını Sırbistan ile oynayacak.

(Belgrad/21.00)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yarı final etabı, İngiltere-Arjantin karşılaşmasıyla sona erecek ve final eşleşmesi belli olacak.

(Atlanta/22.00)

4- Slovenya'da devam eden FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Türkiye, Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

(Lübliyana/22.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 10. Yılı Anma Programları - Son Dakika

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