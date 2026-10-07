15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç, ALKÜ\'de konuştu:

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) düzenlenen konferansta 15 Temmuz darbe girişiminin arka planını, milli birlik bilincini ve gençlerin bu süreçteki rolünü anlattı.

ALKÜ'de 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'un konuşmacı olduğu "Türkiye'nin Ortak Gücü; Milli Birlik ve Beraberlik" konulu konferans gerçekleştirildi.

Turunç, konferanstaki konuşmasında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından millet olarak ve dost ülkelerle darbeyi önlemiş olmanın büyük gururunu yaşadıklarını belirtti.

Dünyada ve Türkiye'de iyi ve kötü niyetli insanların varlığını sürdüreceğini ifade eden Turunç, şunları kaydetti:

"Yeryüzünde bizim değerlerimize göre iki tür insan yaklaşımı vardır. Bir tarafta milletin kültürüne, değerlerine, vatan ve insan sevgisine sahip olanlar, diğer tarafta ise kişisel hesapları olan, uluslararası güç odaklarının aklıyla hareket ederek yükselmeyi hedefleyen ve maalesef milleti örseleyip demokratik hakları ortadan kaldırarak ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenler. İşte 15 Temmuz'da bu adımı atanlar maalesef ikinci gruptaki insanlardı."

Yaşanmış ve yaşanacak her şeyin Allah'ın takdirinde olduğunu dile getiren Turunç, millet, devlet ve insanlığa bakış açısının müspet olması gerektiğini, yeri ve zamanı geldiğinde bu değerleri korumak adına can pahasına meydanlara çıkılabileceğini vurguladı.

Devletin güçlü kılınması ve millet arasındaki sevginin artırılması gerektiğine dikkati çeken Turunç, "Sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde insanlar huzur içinde yaşasınlar ve bu huzurdan dünya insanı ortak paydadan faydalansınlar. Dolayısıyla 15 Temmuz yaşandı ve geçti. 'Nasıl olsa bu hainlere millet tokadı bastı, gereken cevabı verdi' deyip geçemeyiz. Burada tokadı yiyenler sadece piyonlar değil, geri planda bu darbeyi hazırlayan emperyal ülkelere millet olarak tokadı basmış olduk. Dolayısıyla bunun mutlaka gençlere anlatılması gerekir. Biz de bunu söyleşilerimizde bayrak millet ve insanlık sevgisini konuşmalarımızla anlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gençler 15 Temmuz bilincini gayet güzel anlıyor"

Gençlerin 15 Temmuz'u ve vatan sevgisini çok iyi anladığını belirten Turunç, doğru kurgu ve üslupla aktarılan bilgilerin karşılık bulduğunu söyledi.

Turunç, bayrağın özgürlüğün sembolü olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ecdadımız o bayrak inmesin diye nasıl can verdiyse, bugün gençlerimiz de aynı duygudadır. Nitekim 15 Temmuz gecesi bunu ispat ettiler; 18 yaşın altında 8 gencimiz, şehit oldu. Gençlerimizin bizleri samimiyetle dinlediğine ve anladığına yürekten inanıyoruz."

"15 Temmuz'u diğer darbelerden ayıran Cumhurbaşkanı'mızın liderliği oldu"

Türkiye tarihinde daha önce de darbelerin yaşandığına değinen Turunç, 15 Temmuz darbe girişimini diğerlerinden ayıran en önemli etkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin kendisine duyduğu derin güven olduğunu vurguladı.

1960, 1971 ve 1980 dönemlerini hatırlatan Turunç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O dönemlerde hiçbir lider milletin karşısına geçip 'Demokratik haklarımız elimizden alınıyor, madem demokratik bir ülkeyiz bu darbe de nereden çıktı?' diyerek dik durmamıştı. Lider öne düşmediği için millet de arkasından gidememiş; darbeciler adeta bir kurtarıcı gibi algılatılıp millete alkışlatılmıştı. Aradan yıllar geçince anlaşıldı ki sömürü çarkı aynen devam ediyor, değişen bir şey yok ve insanların özgürlükleri kısıtlanmış. 15 Temmuz'da ise Cumhurbaşkanı'mızın 'Ben milletin gücünden başka bir güç, iradesinden başka bir irade tanımıyorum; milleti meydanlara çağırıyorum' sözü belirleyici oldu. İnsanlarımız hiç düşünmeden meydanlara döküldü."

Şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiğinde birçok gencin helalleşmeye vakit bulamadan sokağa çıktığına şahit olduğunu belirten Turunç, bu şuur ve anlayışın darbeyi önlediğini, bundan sonra benzer bir teşebbüse milli iradenin katbekat fazlasıyla cevap vereceğini sözlerine ekledi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan da 15 Temmuz 2016 gecesinin milletin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmasının tarihteki en önemli örneklerden biri olduğunu söyledi.

Şehit ve gazilerin ortaya koyduğu fedakarlığı gelecek nesillere aktarmanın önemine değinen Türkdoğan, "En önemli görevlerimizden biri gençlerimize demokrasinin, hukukun, milli iradenin ve toplumsal barışın değerini anlatmaktır. Çünkü geçmişi doğru anlamak geleceği daha sağlam kurabilmenin yegane temel şartıdır." dedi.

Daha güçlü, müreffeh ve huzurlu bir Türkiye inşa etme sorumluluğu taşıdıklarını belirten Türkdoğan, "Bizler üniversiteler olarak bu hedefe bilim üreterek, gençlerimizi nitelikli bir şekilde yetiştirerek, ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yaparak ve toplumsal bütünleşmenin ateşini fitilleyerek katkı sunacağız." diye konuştu.

Etkinlikte, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler de yer aldı.