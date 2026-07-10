15 Temmuz Etkinlikleri İçin Toplantı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Temmuz Etkinlikleri İçin Toplantı

15 Temmuz Etkinlikleri İçin Toplantı
10.07.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Yılmaz, 15 Temmuz etkinlikleri için kamu ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katkı sağlayacak kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, temsilcilerle bir araya gelen Vali Yılmaz, Valilik Meydanı'nda kurulan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dijital Deneyim Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında milletin gösterdiği direnişi konu alan dijital içerikleri, fotoğraf sergisini ve görsel sunum alanlarını inceleyen Yılmaz, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yılmaz, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, milli birlik ve beraberlik bilincini güçlendiren bu tür etkinliklerin anlamlı katkılar sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Eskişehir Valiliği, Yerel Haberler, Etkinlikler, 15 Temmuz, Politika, Güvenlik, Kültür, Güncel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Etkinlikleri İçin Toplantı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: Türkiye’nin İsrail’e tehdit oluşturması için F-35’lere ihtiyacı yok İsrail basını: Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturması için F-35'lere ihtiyacı yok
İspanyollar duyurdu: Mourinho’dan Arda’ya dev güzellik İspanyollar duyurdu: Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik
AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
Beşiktaş’tan gönderilen Jota Silva’nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü Beşiktaş'tan gönderilen Jota Silva'nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı

15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
14:39
Özgür Özel görevden mi alınacak Haberler.com Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara sordu
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 16:28:28. #7.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Etkinlikleri İçin Toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.