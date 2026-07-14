Esenboğa'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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Esenboğa'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

Esenboğa\'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı
14.07.2026 13:23
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Esenboğa Havalimanı'nda, 15 Temmuz'un 10. yılı anısına hazırlanan fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. Sergi, darbe girişimi gecesi ve sonrasını yansıtan karelerle milletin fedakarlığını gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneğince hazırlanan "Hafıza ve Hatıra: 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz destanının 10. yılı anısına hazırlanan sergide, Kızılay Meydanı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve farklı noktalardan darbe girişimi günü ve sonrasında çekilen fotoğraflar bulunuyor.

"İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla hazırlanan sergiyle, 15 Temmuz gecesinde yaşananların, milletin ortaya koyduğu fedakarlığın ve demokrasi uğruna verilen mücadelenin fotoğraflar aracılığıyla gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Sergi, bugün Esenboğa, İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Gaziantep havalimanlarında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, serginin amacının hatıraları ve hafızaları diri tutmanın yanı sıra havalimanlarına gelen yerel ve yabancı misafirlere yaşanan direnişi göstermek olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un bir vatan, ülke savunması olduğunu vurgulayan Değirmenci, "Sancağı yere düşürmeyenlerin şanlı bir zaferidir. O gün kahramanlarımız çıplak elleriyle, tarihi kanlı elleriyle yazmaya çalışanların önünde durdular ve yeni bir tarih yazdılar. Bugün bize düşen görev o tarihe sahip çıkmaktır." diye konuştu.

"Sergide yer alan her fotoğraf, o ruhun sessiz ama güçlü bir şahididir"

15 Temmuz Derneği Başkan Yardımcısı Akın Bayram da bugün sadece bir fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirmediklerini, bir milletin hafızasını diri tutmak, bir destanı yeniden hatırlamak ve gelecek nesillere emanet etmek için bir arada olduklarını ifade etti.

Bayram, darbe gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonların meydanlara çıktığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, askeriyle, polisiyle, güvenlik görevlileriyle herkes omuz omuza bir mücadele verdi ama hainlere geçit vermedi. O gece kimi elinde bayrağıyla kimi duasıyla kimi canıyla bu vatana sahip çıktı. Çünkü mesele vatandı, çünkü mesele Türkiye'ydi. Bu sergide yer alan her fotoğraf, o ruhun sessiz ama güçlü bir şahididir. Her kare bize bir gerçeği hatırlatmaktadır. Bu gerçek, millet olmanın en büyük gücü, zor zamanlarda omuz omuza durabilmektir."

15 Temmuz gazisi Adnan Odabaşı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra halkın kulak vermesiyle darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirterek, "Burada bazı canlar yandı, bazı insanlar şehit, bazıları gazi oldu ama ülkemizin tüm vatandaşları meydanlardaydı. Onlara bir şey isabet etmemesi önemli değil, halkımızın hepsi o gün gazi olmuştur." dedi.

Hafta boyunca açık olacak serginin açılışına, TAV Ankara Genel Müdürü Nuray Demirer, Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenboğa'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

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