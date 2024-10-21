15 Temmuz gazilerinden "Şehitlerimizin elleri ahirette FETÖ elebaşının yakasında olacak" mesajı - Son Dakika
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15 Temmuz gazilerinden "Şehitlerimizin elleri ahirette FETÖ elebaşının yakasında olacak" mesajı

15 Temmuz gazilerinden "Şehitlerimizin elleri ahirette FETÖ elebaşının yakasında olacak" mesajı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için sokağa çıkan ve açılan ateş sonucu yaralanan Kazım Yılmaz ve Veyis Gümüşsoy, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

21.10.2024 16:46
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için sokağa çıkan ve açılan ateş sonucu yaralanan Kazım Yılmaz ve Veyis Gümüşsoy, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanarak gazi olan Yılmaz, AA muhabirine, FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini sabah iş yerinde televizyondan aldığını söyledi.

O gece verilen kahramanca mücadelenin aklına geldiğini belirten Yılmaz, "Şehitlerimizin elleri ahirette onun yakasında olacak. Bu vatana ve millete yaptığı zarar için inşallah onu Allah cehennemde yaksın. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize de Rabbim şifalar versin." diye konuştu.

Yılmaz, şunları söyledi:

"Halen Gülen'in fikrinde ve zikrinde giden insanların da onun yaşadığı azapla yaşamalarını ve ölmelerini istiyorum. Gülen öldü gitti ama içimizin ateşi sönmedi. Algı operasyonlarıyla halen sosyal medyalarda boy gösteriyorlar. Bu ülkeyi kötü gösteriyorlar, maalesef bazı gençlerimiz de buna inanıyor. Aklınızı satmayın bunlara. Bu güzelim vatanımızdan başka yerimiz yok. 15 Temmuz'da da bunu gösterdik, ölsek de biz buradayız."

"Ölmesi bizleri sevindirdi ancak içimizin ateşi sönmedi"

Darbeci askerlerin halka kurşun sıktığı hain kalkışmada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde karnından yaralanarak gazi olan Veyis Gümüşsoy ise Gülen'in ABD'de öldüğünü duyduğunda çok sevindiğini ifade etti.

Düzenlenen operasyonlarda halen FETÖ üyelerinin yakalandığını dile getiren Gümüşsoy, "Ona destek verenler, bu yanlış düşüncelerinden dönsün artık. Bu kadar oyuna gelmenin bir anlamı yok. Ölmesi bizleri sevindirdi ancak içimizin ateşi sönmedi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kazım Yılmaz, 15 Temmuz, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz gazilerinden 'Şehitlerimizin elleri ahirette FETÖ elebaşının yakasında olacak' mesajı - Son Dakika

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