15 Temmuz Gazisi Akay'dan FETÖ Elebaşına Tepki - Son Dakika
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15 Temmuz Gazisi Akay'dan FETÖ Elebaşına Tepki

Kastamonu'da gazisi Kerime Akay, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü bayram gibi kutladı.

21.10.2024 15:16
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Kastamonu'nun Abana ilçesinde yaşayan 15 Temmuz gazisi Kerime Akay, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Biz 15 Temmuz gazilerinin bugün bayram günüdür." dedi.

Akay, AA muhabirine, 15 Temmuz 2016 gecesini hiç unutamayacağını söyledi.

Hain darbe girişiminin olduğu akşam haberi alır almaz dışarı çıktığını dile getiren Akay, "O gün hastaydım. Olayı duyunca eniştemle beraber dışarı çıktık. Biz Vatan Caddesi'ne varmadan Saraçhane'de yol kesilmişti. 100 kişi kadar bir grup, askerle karşı karşıyaydı. Asker de bize ateş etmedi. Bizi asker vurmadı. Beni vuran bir yüzbaşıydı. Nişan alıp, geri çekilmezsem vuracağını söyleyen biri. Eğildi bana ateş etti. En son beni hastaneye götürdüklerinde olayın vahametini anladım." diye konuştu.

"İlk kez içim çok rahatladı"

Bugün duyduğu haberle içinin rahatladığını anlatan Akay, FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin, "İlk kez içim çok rahatladı. Burada alamadığı cezayı, yaşattıkları tüm kötülüklerin cezasını çekeceği gün geldi. Bu yönden çok mutluyum. Allah'ın adaletine güveniyorum." diye konuştu.

Akay, "Gaziler arasında sağlığı en iyilerinden biriyim. 12 ameliyat geçirdim. Çok daha kötü ve ağır durumda olanları gördüm. Yaralılarımız, yatağa muhtaç olanlar var." dedi.

FETÖ elebaşı Gülen'e tepkisini dile getiren Akay, şöyle devam etti:

"Ateşi bol olsun, Allah onu toprakta bile rahat bırakmasın. Hem ülkemize hem bize çok zarar verdi. Sayısız yetim, eş, anne baba bıraktı. Rabb'im yattığı yerde rahat vermesin. Yetim bıraktığı çocukların, paramparça ettiği bedenlerin hesabını versin."

Gazi Kerime Akay, "Birinin ölmesinin arkasından mutlu olunur mu demeyin, çok mutlu oldum. O gün o manzaraları gördükten sonra bugün haberi aldığımda 'Allah'ım senin adaletinin işleyeceği gün bugündür' diyorum. Bugün olsa yine sokağa çıkarım, ölüme gideceğimi bilsem de yine çıkarım. Biz 15 Temmuz gazilerinin bugün bayram günüdür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Gazisi Akay'dan FETÖ Elebaşına Tepki - Son Dakika

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