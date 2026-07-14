15 Temmuz gazisinden o karanlık gece - Son Dakika
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15 Temmuz gazisinden o karanlık gece

15 Temmuz gazisinden o karanlık gece
14.07.2026 11:38
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Kırklareli'nde yaşayan 15 Temmuz gazisi Akın Deniz Ayten, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da şarapnel parçasıyla yaralandığı geceyi anlatarak, milletin birlik ve beraberlikle darbecilere karşı dimdik durduğunu söyledi.

Kırklareli'nde yaşayan 15 Temmuz gazisi Akın Deniz Ayten, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şarapnel parçasıyla yaralandığı o karanlık geceyi anlattı.

O dönem Ankara'da gazeteci olarak görev yapan Ayten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan vatandaşları görüntülemeye çalışırken Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde atılan bombalar sonucu şarapnel parçasıyla yaralandı.

Bir süre hastanede tedavi gören Ayten, halen Kırklareli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde görev yapıyor.

Ayten, AA muhabirine, o gece hem bir vatandaş olarak milli iradeye sahip çıkmak hem de bir gazeteci olarak tarihe tanıklık etmek amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde bulunduğunu söyledi.

Darbecilerin saldırılarının vahşetine tanıklık ettiğini belirten Ayten, o gece yaşananları unutmasının mümkün olmadığını ifade etti.

İnsanların sadece milli iradelerine sahip çıkmak için sokaklara çıktığını dile getiren Ayten, şunları kaydetti:

"Çok korkunç şeyler gördük. Türk Silahlı Kuvvetlerinin üniformasını gasbeden hainler, elinde silahı olmayan, sadece bayrağıyla sokağa çıkmış insanları vurarak katletti. Sokaklarda şehitlerimizi ve yaralılarımızı gördük. Allah bunlara fırsat vermedi. Amaçlarına ulaşamadılar. En nihayetinde milletimizin azmi ve birlik beraberliği sayesinde geleceğimizi hep birlikte koruduk."

Hainlerin bu kadar acımasız olabileceğini hiç düşünmediğini anlatan Ayten, yaşananların hafızasından hiçbir zaman silinmediğini vurguladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde atılan bombalar nedeniyle yaralandığını belirten Ayten, o anları şöyle anlattı:

"Ankara Emniyet Müdürlüğünün önünde binlerce insanla beraberdik. İlk olarak şarapnel parçaları parmaklarıma isabet etti ve parmaklarım kırıldı. Patlamanın şarapnel parçalarından biri de kulağımı sıyırdı. Sonrasında bilincimi kaybetmişim. Hiç tanımadığım insanlar beni Numune Hastanesine götürdü. Hastane çok kalabalıktı. Daha sonra Dışkapı'daki hastaneye sevk edildik. Asıl olayın vahametini orada gördük. Şehitlerimiz ve çok sayıda ağır yaralı vardı. Biz biraz daha şanslıydık, hafif atlattık."

"Allah bir daha böyle bir günü bu millete yaşatmasın"

Vatanı, bayrağı ve milleti için aynı kararlılıkla hareket etmeye her zaman hazır olduğunu ifade eden Ayten, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesi yazılan destanın önemine dikkati çeken Ayten, şöyle konuştu:

"Allah Türk milletini çok büyük bir beladan korudu. Orada şunu gördüm, bu millet birlik olduğu müddetçe aşamayacağı hiçbir engel yok. Ellerinde ağır silahlar ve F-16'larla hükümeti devirmeye, milletin egemenliğini ortadan kaldırmaya çalışan bir gruba karşı millet dimdik durdu. O an yaşanan adrenalini anlatmak gerçekten çok zor. Yaptığınız bazı şeyleri bilinçli yapmıyorsunuz. Şimdi deseler ki bir tankın üzerine doğru koşacaksın ya da otomatik silahlarla ateş açılırken orada duracaksın, kulağa çok mantıklı gelmeyebilir. Ancak sonrasında yaşanabilecekleri düşündüğünüzde, vatanınız için karşı durma ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu, insanın vatanına olan borcu. Farklı siyasi görüşlere sahip insanlar, o gece sandığı, Cumhurbaşkanı'nı, Meclis'i ve aslında kendi iradesini korumak için sokağa çıktı. Allah bir daha böyle bir günü bu millete yaşatmasın."

Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Darbe Girişimi, Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

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