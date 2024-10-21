FETÖ'nün Elebaşı Gülen'in Ölümü - Son Dakika
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FETÖ'nün Elebaşı Gülen'in Ölümü

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15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru Eyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini sevinçle karşıladı. Oğuz, 'O, Amerika'ya hizmet etti, orada gömülmesi lazım. Bu memlekette, bu vatanda yeri yok' dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanından Gülen'in Türkiye'ye getirilmemesini talep etti.

21.10.2024 13:14
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15 Temmuz şehidinin babası Tevfik Oğuz: "FETÖ'nün öldüğünü söylüyorlar, çok sevindik"

"O, Amerika'ya hizmet etti, orada gömülmesi lazım"

"Onun bu vatanda yeri yok"

ELAZIĞ - Fetullahçı Terör Örgütünün hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan polis memuru Eyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, "FETÖ'nün öldüğünü söylüyorlar, biz de çok sevindik. Ona öldü demek de yakışmıyor. Onun bu memlekette, bu vatanda yeri yok. O, Amerika'ya hizmet etti, orada gömülmesi lazım" dedi.

Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü. Örgütün internet sitesinden Gülen'in ölüm haberi duyuruldu. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Elazığlı polis memuru 2 çocuk babası Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini sevinçle karşıladı.

"Cumhurbaşkanımızdan ricamız onun Türkiye'ye getirilmemesi"

Sabah namazına kalktığı zaman televizyonu açtığını ve FETÖ'nün öldüğünü burada duyduğunu kaydeden Oğuz, "Biz de sevindik. Ona öldü demek de yakışmıyor. Bizim dinimizde 'La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah' diyen herkes Müslümandır fakat o Müslümanlıktan dışarıdır. O, af edersiniz zındıktır. Sabahtan beri gözüm televizyonda. Türkiye'ye getirecekler mi getirmeyecekler mi? Onun bu memlekette, bu vatanda yeri yoktur. O, Amerika'ya hizmet etti, orada gömülmesi lazım. Türkiye'ye getirilmemesi lazım. Cumhurbaşkanımızdan ricamız bu. Çocuklarımızı, 250 şehit verdik. Cumhurbaşkanımız kurtuldu diye de sevindik. Eğer Cumhurbaşkanımız şehit olsaydı, çocuklarımız hain, onlar da şehit sayılacaktı. Cumhurbaşkanımızdan ricamız, onun Türkiye'ye getirilmemesi. Onun zaten ömrü Amerika'ya hizmet etmekle geçti, o oraya gömülsün. Vatanda onun yeri yok, o bir vatan haini" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel FETÖ'nün Elebaşı Gülen'in Ölümü - Son Dakika

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