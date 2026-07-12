2 bin 571 Şehit Yakını ve Gazi Kamuda İstihdam Edildi - Son Dakika
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2 bin 571 Şehit Yakını ve Gazi Kamuda İstihdam Edildi

12.07.2026 11:16
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilere yönelik çalışmalarla 2 bin 571 kişinin kamuda işe alındığını, ayrıca ücretsiz ulaşım, doğal gaz indirimi ve sağlık önceliği gibi haklar sağlandığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 bin 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamı sağlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak için verilen mücadelenin üzerinden 10 yıl geçti.

Darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralanan gazilere yönelik hak ve hizmetler, geçen sürede yapılan düzenlemelerle genişletildi.

Devlet, şehit yakınları ve gazilerin sosyal ve ekonomik hayatlarını desteklemek amacıyla istihdamdan eğitime, ulaşımdan sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda çeşitli imkanlar sunmaya devam ediyor.

AA muhabirinin, darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlık, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 347 şehit yakını, 1136 gazi ve 1088 gazi yakını olmak üzere 2 bin 571 kişi kamuda istihdam edildi.

Şehitlerin eş veya çocuklarından biri ile anne, baba veya kardeşlerinden biri olmak üzere iki kişi, gazilerin ise kendileri veya eş ya da çocuklarından biri, eşi veya çocuğu bulunmaması halinde ise anne, baba ya da kardeşlerinden biri olmak üzere bir kişi bu haktan yararlanabiliyor.

Ücretsiz ulaşım ve doğal gaz indirimi

Şehitlerin anne ve babaları, eşleri ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile gazilerin kendileri, anne ve babaları, eşleri ve 25 yaşını doldurmamış çocuklarına şehir içi toplu taşıma araçları ile demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat hakkı tanınıyor. Bu kapsamda hak sahiplerine bugüne kadar 10 bin 986 ücretsiz seyahat kartı verildi.

Öte yandan şehitlerin isimleri okul, cadde, sağlık ocağı ve çeşitli kamu hizmet alanlarına verilerek yaşatılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde, şehitlerin dul ve yetim aylığı alan yakınları ile gazilerin ikamet ettikleri konutlarda kullandıkları doğal gaza yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Sağlık hizmetlerinde öncelik tanınıyor

Bakanlık ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde ücretsiz seyahat kartı sahibi şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden öncelikli randevu hakkı sağlanıyor.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, ihtiyaç duyulması halinde psikososyal destek hizmeti sağlıyor.

Şehit ve gazi çocukları, özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kontenjanlarının yüzde 3'ü kapsamında hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyor.

Eğitimden barınmaya geniş destekler

Bunun yanı sıra hak sahibi şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası tevcih ediliyor. Öte yandan Bakanlığın, ilgili kurumlarla yürüttüğü çalışmalar kapsamında çok sayıda sosyal ve ekonomik hak da sağlanıyor.

Bu kapsamda şehit yakınları ve gazilere aylık bağlanması, nakdi ve ek tazminat ödemeleri ile faizsiz konut kredisi imkanı sunuluyor.

Hak sahipleri ayrıca elektrik ve su indirimi, eğitim ve öğretim desteği, yükseköğrenimde harç ve öğrenim ücreti muafiyeti, sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti ve poliklinik hizmetlerinden öncelikli yararlanma gibi haklardan faydalanabiliyor.

Öte yandan, ÖTV ve emlak vergisi muafiyeti, ÖSYM sınav ücreti muafiyeti, KYK burs ve yurt önceliği, kamu sosyal tesisleri ile müze, ören yeri ve Devlet Tiyatrolarından ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanları sunulurken, Ramazan ve Kurban Bayramlarında bayram ikramiyesi de ödeniyor.

Türk Hava Yolları ve Ajet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına uçak biletlerinde yüzde 50 indirim imkanı sağlanıyor.

Şehit Gazi Mobil Uygulaması üzerinde 25 yaşını doldurmuş veya evlenmiş olan şehit ve gazi çocuklarına dijital tanıtım kartı düzenlemesi sağlandı.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 Temmuz, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 bin 571 Şehit Yakını ve Gazi Kamuda İstihdam Edildi - Son Dakika

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