15 Temmuz Şehitler Köprüsü Trafiğe Açıldı

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(İSTANBUL) - Çift yönlü olarak trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, eylemcinin emniyeti ekipleri tarafından teslim alınmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, emniyet ekipleri tarafından çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 22.14'te üzerinde "SMA" yazan bir araçla yolu kapatıp trafiğin çift yönlü kapatılmasına neden olan R.C.Ç isimli şahsın 1.5 yıldır bipolar tedavi gördüğünü açıklamış, şahsın emniyet ekipleri tarafından ikna edilip teslim alındığını duyurmuştu.

Eylemcinin teslim alınmasının ardından köprü, tekrar trafiğe açıldı.