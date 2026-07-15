15 Temmuz Sergisi Açıldı

MEB Şura Salonu'nda düzenlenen 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temalı resim ve 3D maket sergisinin açılış programına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda öğrenciler tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu ve piyano dinletisi sunuldu. Sergide, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel eğitim meslek okulları ile bilim ve sanat merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı eserler yer aldı.

'O GÜNÜ UNUTTURMAYACAĞIZ'

Açılışta konuşan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir gün olduğunu belirterek, "Meclisimizi bombaladılar. Daha önemlisi milli irademize teşebbüste bulundular. Biz onları, o günü hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Ökten ve beraberindekiler tarafından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Ökten daha sonra sergiyi gezerek, öğrencilerden eserler hakkında bilgi aldı.