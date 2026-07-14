15 Temmuz'un 10. yılında CİMER'e yoğun ilgi - Son Dakika
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15 Temmuz'un 10. yılında CİMER'e yoğun ilgi

14.07.2026 22:23
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CİMER'in 15 Temmuz'un 10. yılı için açtığı başvuru türüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvurularda şehitler anıldı, darbe girişiminin püskürtülmesi övüldü ve gelecek nesillere 15 Temmuz ruhunun aktarılması önerildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezince (CİMER) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açılan "İrade Bizim, Zafer Bizim: 10. Yılında 15 Temmuz" başvuru türüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

CİMER'den yapılan açıklamaya göre, "İrade Bizim, Zafer Bizim: 10. Yılında 15 Temmuz" başvuru türüne başvurularda demokrasi mücadelesinde yaşamını yitiren 15 Temmuz şehitleri rahmet ve saygıyla anılırken, FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılında 15 Temmuz ruhunun ilk günkü gücünü koruduğu vurgulandı.

Vatandaşlar, başvurularında 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını aktarırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin ferasetiyle darbe girişiminin püskürtülmesine yönelik övgü ve minnet ifadelerini dile getirdi.

Başvurularda ayrıca, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılması yönündeki öneriler öne çıkarken, vatandaşların "Rabbim, bu topraklarda bir daha millet iradesini hedef alan karanlık geceler yaşatmasın" ve "Ezanlar dinmesin, Al Bayrağımız göklerde hep ihtişamla dalgalansın." ifadelerine yer verildi.

Kilis'ten başvuru yapan bir vatandaş, 15 Temmuz'un milletin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkarak tarih yazdığı, hafızalardan silinmeyecek kutlu bir direnişin adı olduğunu belirterek, "O gece karanlığa karşı yükselen en büyük güç tanklar ya da silahlar değil, vatan sevgisiyle kenetlenmiş aziz milletimizin sarsılmaz iradesi olmuştur. Canlarını hiçe sayarak meydanlara çıkan kahramanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin iradesinin hiçbir vesayet odağına teslim edilmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinden başvuru yapan bir vatandaş da demokrasi mücadelesinde yaşamını yitiren şehitleri rahmetle andığını vurgulayarak, millet iradesine yönelik hiçbir gücün kabul edilemeyeceğini kaydetti.

İstanbul'un Avcılar ilçesinden başvuru yapan bir genç ise 15 Temmuz şehitlerinin anısına kaleme aldığı şiiri CİMER aracılığıyla paylaştı. Şiirde, "İrade Bizim, Zafer Bizim/ Üzerinden tam on koca yıl geçti/ Türk milleti o gece onuru seçti/Karanlığı yırtan sela sesleri/ Hala titretir göğü, nefesleri/ Eğilmedi başlar namert eline/ Set oldu ihanetin kanlı seline/ Namlunun önünde dağ gibi duran,/Bizim irademizdir devranı kuran." dizeleri dikkati çekti.

Başvurularda bazı vatandaşlar, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Siirt'ten başvuru yapan bir vatandaş, düğününe bir ay kala nişanlısıyla vedalaşarak meydanlara çıktığını, Ankara'dan başvuru yapan bir vatandaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından komşularıyla birlikte sokağa çıkarak gece boyunca demokrasi nöbeti tuttuklarını aktardı.

Bazı vatandaşlar da il ve ilçe meydanlarında bilgilendirici yayınlar yapılması, gün boyunca televizyon ekranlarında 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarına yer verilmesi, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılması yönünde önerilerde bulundu.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'un 10. yılında CİMER'e yoğun ilgi - Son Dakika

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