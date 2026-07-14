15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Ankara\'da Açıldı

ANKARA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'ncı yılı dolayısıyla 'Hafıza ve Hatıra: 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi' düzenlendi.

İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği iş birliğinde hazırlanan sergi, Esenboğa Havalimanı'nda ziyarete açıldı. 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla düzenlenen sergi, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkmak için ortaya koyduğu direnişi fotoğraf kareleriyle ziyaretçilere sundu. Sergiye; Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Akın Bayram katıldı. Sergi, 21 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

'O TARİHE SAHİP ÇIKAN HERKESİ YÜREĞİMLE SELAMLIYORUM'

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, "Bu serginin asıl amacının hatıraları ve hafızaları diri tutmakla beraber 6 havalimanımıza gelen yerel ve yabancı misafirlerimize o gün yaşanan direnişi göstermektir. O gün biliyorsunuz canlı bir direnişe hep beraber şahitlik ettik 15 Temmuz bir milat olduğu kadar; bir direniştir, bir vatan savunmasıdır, bir ülke savunmasıdır. Sancağı yere düşürmeyenlerin bir zaferidir. Bu zafere şahitlik ettiğimiz için onur duyuyoruz. Şahitlik ettiğimizi tarihe not düşüyoruz. Bugün bize düşen görev o tarihe sahip çıkmaktır, o tarihe sahip çıkan herkesi yüreğimle selamlıyorum" dedi.

'MİLYONLAR MEYDANLARA AKTI'

15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Akın Bayram da "Bugün, burada sadece bir fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirmiyoruz. Bugün bir milletin hafızasını diri tutmak bir destanı yeniden hatırlamak ve gelecek nesilleri emanet etmek için bir aradayız. 15 Temmuz, geleceği anlamlandıran ve gelecek nesillere yön veren önemli bir tarihtir. Bazı tarihler vardır, takvim yapraklarında kalmaz. Milletlerin vicdanına, hafızasına ve tarihine kazınır. O gece bu aziz millet dünyaya bir kez daha gösterdi ki bu topraklar sadece sınırlarla değil, imanla, cesaretle, vatan sevgisiyle; istiklaline, istikbaline ve devletine sahip çıkarak korunur. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar meydanlara aktı. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, vatansever, askeriyle, polisiyle, güvenlik görevlileriyle herkes omuz omuza bir mücadele verdi ama hainlere geçit vermedi. O gece kimi elinde bayrağıyla, kimi duasıyla, kimi canıyla bu vatana sahip çıktı. Çünkü mesele vatandı, çünkü mesele Türkiye'ydi" diye konuştu.