15 Uydu, Lijian-1 Y5 Roketiyle Fırlatıldı

JİUQUAN, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki bir ticari havacılık ve uzay inovasyonu pilot bölgesinden fırlatılan ve 15 uydu taşıyan Lijian-1 Y5 ticari taşıyıcı roketi, 11 Kasım 2024.
Pazartesi günü saat 12.03'te fırlatılan roket, Jilin-1 Gaofen, Yunyao-1, Xiguang-1 serilerinden uydular ve Umman adına fırlatılan uzaktan algılama uydusu gibi toplam 15 uyduyu planlanan yörüngelerine yerleştirdi. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
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