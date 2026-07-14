15 Yaşındaki Merve, Tabancayla Vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Yaşındaki Merve, Tabancayla Vuruldu

14.07.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Derik ilçesinde evde vurulan 15 yaşındaki Merve Erbek, hastanede hayatını kaybetti.

MARDİN'in Derik ilçesinde evde tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan Merve Erbek (15), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 9 Temmuz'da öğle saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Şahverdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; odadan gelen silah sesi sonrası içeri giren ailesi, Merve Erbek'i tabanca ile başından vurulmuş halde buldu. Ailesi tarafından araçla hastaneye götürülmek istenen Merve, yolda bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Derik Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Merve Erbek, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Erbek'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Mardin, Yaşam, Derik, Merve, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Yaşındaki Merve, Tabancayla Vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler o anlar kamerada Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler; o anlar kamerada
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
İmamoğlu’nun ’bilirkişi’ davası ertelendi İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:32
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 12:38:36. #7.12#
SON DAKİKA: 15 Yaşındaki Merve, Tabancayla Vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.