15 yaşındaki şüpheli, Eskişehir\'de amcasını silahla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı

ESKİŞEHİR'de amcası Muhammed Aslanoğlu'nu (31) silahla başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan A.Ç.A. (15), tutuklandı.

Olay, önceki gece Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Başından silahla vurulmuş halde yakınları tarafından özel bir hastaneye getirilen Muhammed Aslanoğlu hayatını kaybetti. Aslanoğlu'nun cenazesi, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet şüphelisi olarak yeğeni A.Ç.A.'yı gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan A.Ç.A., Eskişehir Çocuk Adalet Merkezi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan A.Ç.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.