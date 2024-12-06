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150 TL ile Patron Olma Hikayesi

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Kırşehirli girişimci Fatma Öztürk, 150 TL ile KOSGEB desteği alarak kendi işini kurdu.

06.12.2024 14:01
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Cebinde kalan son 150 TL'si onu patron yaptı

Sıfır sermaye ile kendi işinde patron oldu

Girişimci Fatma Öztürk: "Başarmak çok zor oldu ama pes etmedim"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de cebinde kalan 150 TL ile KOSGEB'e giden girişimci Fatma Öztürk, katıldığı destek programlarıyla işinin patronu oldu.

Zorlu süreçler yaşayan Öztürk; çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra aldığı KOSGEB desteğiyle endüstriyel temizlik malzemeleri satışına başladı. 3 yıl boyunca iş yerindeki rafların bir bölümünü doldurup satış yaparak ürün aldığını aktaran Öztürk açıklamasında; "Zorlu süreçlerden geçtim. Çalışmakta olduğum iş yerinden ayrılmıştım ve cebimde sadece 150 TL vardı. KOSGEB desteğiyle iş yeri açtım ve kendi işimde patronluk yolculuğum başladı" dedi.

Bir rafı boşalttı, diğer rafı aldı

İş yerinde bir rafı doldurduktan sonra diğer rafı satın alan Öztürk, iş yerine parça parça ürün alarak satışlarına başladı. 3 yıl sonra kamu kurumları ve özel sektöre temizlik malzemeleri satan Öztürk; "Endüstriyel temizlik malzemeleri satışı yapıyorum. Allah, rızkı veriyor. 3 yılda bu süreci yaşadım. İnsanlar hayallerinden vazgeçmemeli. İş disiplininden hiç kopmadım. İşimi yaparken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de destek oldum" diye konuştu.

Öztürk ile çalışan Zehra Nur Üngörmüş ise bir kadın ile çalışmanın kendisini mutlu ettiğini ve Öztürk'ün yaşam hikayesinin kendisini de motive ettiğini aktardı.

Kaynak: İHA

Kırşehir, Ekonomi, Kosgeb, Güncel, Kadın, PES, Son Dakika

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