151 beyaz cüce üzerinde yapılan araştırmada ilk kez soluk yeşil beyaz cüce keşfedildi

Atmosferindeki kimyasal elementlerden dolayı zamanla renk değiştirebilen beyaz cüce yıldızları inceleyen bilim insanlarının, ilk defa yeşil renkte göründüğü belirlenen beyaz cüce yıldız keşfettiği bildirildi.

CNN'in haberine göre araştırmanın başyazarı Warwick Üniversitesinden astrofizikçi Mark Hollands, kanala yaptığı açıklamada, çoğu yıldızın renginin sıcaklığa bağlı olarak değiştiğini ve turuncu, beyaz ya da mavi gibi birkaç tonla sınırlı kaldığını belirtti.

Hollands, Güneş benzeri yıldızların ömrünü tamamlamasının ardından geride kalan "yoğun yıldız kalıntıları" olan beyaz cücelerin çeşitli renklerde ışıldayabildiğini kaydetti.

Beyaz cüce yıldızların atmosferindeki helyum gazı ve diğer kimyasal elementlerle etkileşimleri sonucunda zamanla farklı renklere bürünebileceğini aktaran Hollands, genellikle kayalarda bulunan demir, magnezyum ve sodyum gibi elementlerin yıldızların yüzeyinde bulunmasının, geçmişte bu yıldızların çevresinde bir gezegen sisteminin var olduğuna işaret edebileceğini ifade etti.

Araştırma kapsamında Dünya'ya yaklaşık 65 ışık yılı mesafedeki bilinen 151 beyaz cüce yıldızı inceleyen Hollands, beyaz cüce yıldızın yeşil görünmesi için yüzeyinde bulunması gereken elementlerin kalsiyum, sodyum ve lityum olması gerektiğine dikkati çekti.

Hollands, araştırmada incelenen ve "WDJ1330+6435" ismi verilen beyaz cüce yıldızın, atmosferinde sodyum bakımından zengin kayalık maddeleri barındırdığını ve bu elementin, sarı, turuncu ve kırmızı dalga boylarındaki ışığı emmesi nedeniyle yıldızın renginin soluk yeşil renge bürünmesine yol açtığını kaydetti.