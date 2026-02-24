16 Bin Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

SAKARYA'da polis tarafından durdurulan araçta ve iki adreste yapılan aramada 16 bin gümrük kaçağı yeni nesil elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında İstanbul'dan Sakarya'ya seyir halinde olan ve Adapazarı'nda durdurulan araçtaki S.A. (29) ve A.O. (37) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve Adapazarı ile Serdivan ilçelerindeki ikametlerinde yapılan aramalarda; 16 bin gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalara el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.