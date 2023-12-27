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16 yaşındaki Dilan Teker'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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16 yaşındaki Dilan Teker'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Sarıyer'de bir kişinin cep telefonunu silah tehdidiyle alan ve 'Abimin telefonunu ver' diyen Dilan Teker'i öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

16 yaşındaki Dilan Teker\'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
27.12.2023 - 11:29,
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SARIYER'de, kapısına dayandığı kişiden cep telefonunu silah tehdidiyle alan ve "Abimin telefonunu ver" diyen 16 yaşındaki Dilan Teker'i boynundan tek kurşunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Özkal Şenel, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özkal Şenel ve şikayetçiler Fatih Teker ile Vildan Çayırcı katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, aynı mahallede oturan ve sosyal medya uygulaması Tik Tok üzerinden aynı kadınla mesajlaşan sanık Özkal Şenel ve Kamil Dalkıran'ın arasında tartışma çıktığı, Özkal Şenel'in tabanca ile şikayetçi Kamil Dalkıran'ın evine gittiği, silahla tehdit ederek cep telefonunu aldığı, Dilan Teker'in de sanığa "Abimin telefonunu ver" diyerek sanığın elindeki telefonu almaya çalıştığı sırada sanığın 16 yaşındaki Dilan Teker'in boynuna bir el ateş ettiği ve kaçtığı anlatıldı. Savcı, sanığın "Kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"DİREKT BOYNUNA ATEŞ ETTİ"

Mütalaaya karşı söz verilen anne Vilan Çayırcı, "Sanık gözümün önünde Dilan diyerek omzundan tutup silahıyla direkt boynuna doğru ateş etti. Çocuğum kucağıma düştü. En ağır şekilde cezalandırılsın" dedi. 23 aydır tutuklu bulunan sanık Özkal Şenel ise son sözünde tahliyesini talep etti.

"NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN CEZA

Mahkeme heyeti, sanık Özkal Şenel'i "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Şenel'i "Yağma" suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişte sabıkasının olması ve olay nedeniyle pişmanlık göstermemesini dikkate alan mahkeme, takdiri indirim uygulamadı. "Silahla tehdit" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından dava açılmışsa da bu suçların yağma suçunu oluşturduğu belirtilerek hüküm kurulmasına yer olmadığına karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 16 yaşındaki Dilan Teker'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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