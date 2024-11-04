16 Yaşındaki Genç, Aracını Takasla Telefon Aldı

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KONYA'nın Beyşehir ilçesinde ailesinin işlettiği kafeteryada çalışarak onlara yardımcı olan Çağan Hasırcı (16), annesi Selda Hasırcı'nın üzerine kayıtlı 2004 model hafif ticari aracı takas ederek, telefon satışı yapan Özgür Sarnıç'tan (40) piyasa değeri toplam 225 bin TL olan 2 cep telefonu satın aldı.

Beyşehir ilçesinde yaşayan Çağan Hasırcı, annesi Selda Hasırcı'ya telefon almak istediğini söyledi. Ardından telefon satışı yapan Özgür Sarnıç'ın iş yerine giden Hasırcı, toplam değeri 225 bin lira olan beğendiği 2 son model telefonu almak istediğini belirtti. Hasırcı, Sarnıç ile iki telefon karşılığı, annesinin üzerine kayıtlı hafif ticari aracı takas ederek satın alabileceği konusunda anlaştı. Ardından da annesiyle birlikte notere gidip, Sarnıç'ın üzerine devir işlemlerini yaptıktan sonra 2 cep telefonunu aldı. Hayalindeki telefonu takas yoluyla aldığını belirten Hasırcı, "Hayalim olan telefonu Özgür ağabeyimle birlikte sağ olsun böyle bir ticaret yaparak gerçekleştirdik. Hayalimi gerçekleştirdiği için Özgür ağabeyime teşekkür ederim" dedi.

'2 TELEFONU, 2004 MODEL ARAÇ KARŞILIĞI SATTIM'

Takas yoluyla aldığı hafif ticari aracı eşine aldığını belirten Özgür Sarnıç, "Kardeşimiz benden telefon istedi. Nakit parası olmadığını ve aracının olduğunu söyledi. Bizim de arabaya ihtiyacımız olduğu için genç kardeşimizi de üzmemek için böyle bir ticaret yaptık. 2 telefon verdik 2004 model bir araba aldık. Böyle farklı ticaretler moda oldu ama bu en değişiği oldu" ifadelerini kullandı.

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL - DHA