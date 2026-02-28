168 Kişiye 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' Soruşturması - Son Dakika
Son Dakika

168 Kişiye 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' Soruşturması

28.02.2026 20:59
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MEB'in suç duyurusu üzerine 168 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) suç duyurusu üzerine, "Laikliği birlikte savunuyoruz" başlıklı bildiriyi imzalayan 168 kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre MEB, "Laikliği birlikte savunuyoruz" başlıklı bildiri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, bildiride kullanılan "gerici azınlığın provokasyonu" ve "şeriatçı dayatmalar" gibi ifadelerin toplumsal barışı bozmaya yönelik olduğu ve kamu idaresine yönelik ağır ithamlar içerdiği belirtildi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildiriye imza atan 168 kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından verilen talimat doğrultusunda, şüphelilerin ifadelerinin bugün emniyet birimlerince alınmaya başlandığı öğrenildi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan evrakların, dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere savcılığa gönderileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:49
Alevler gökyüzüne yükseldi İran Bahreyn’deki gökdeleni böyle vurdu
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:52
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
