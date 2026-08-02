17 yaşındaki depremzede Furkan, ikinci kitabını çıkardı - Son Dakika
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17 yaşındaki depremzede Furkan, ikinci kitabını çıkardı

17 yaşındaki depremzede Furkan, ikinci kitabını çıkardı
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HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde lise öğrencisi olan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Furkan Dağlı (17), Türk askerinin fedakarlıklarını ve mücadele ruhunu işlediği ikinci kitabı 'Vatan Nöbetçileri'ni okuyucu ile buluşturdu.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde lise öğrencisi olan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Furkan Dağlı (17), Türk askerinin fedakarlıklarını ve mücadele ruhunu işlediği ikinci kitabı 'Vatan Nöbetçileri'ni okuyucu ile buluşturdu.

Lise son sınıf öğrencisi, depremzede Furkan Dağlı, 2 yıl önce kaleme aldığı 'Depremin İzinde' adlı kitabıyla 6 Şubat depremlerini ve yaşanan acıları anlattı. Dağlı, bu kitabın ardından Türk askerinin fedakarlıklarını ve mücadele ruhunu işlediği ikinci kitabı olan Vatan Nöbetçileri'ni çıkardı.

'VATAN UĞRUNA CAN VEREN HERKESİ HATIRLATMAK İSTEDİM'

Kitabını güvenlik güçlerine ithaf ettiğini dile getiren Dağlı, "İlk kitabım 'Depremin İzinde'yi 15 yaşında yazdım. 6 Şubat depremini yaşamış bütün depremzedeleri aynı acı çerçevesinde birleştirmek amacıyla ve kendi yaşantılarımı derleyerek bu eserde topladım. Biliyorsunuz, şu anda bu konuşmayı yapmamı ve bana bu güvenli ortamı sağlamış olan bütün emniyet teşkilatlarımız; Türk askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz, gazilerimiz, şehitlerimiz ve bu vatan uğruna can veren herkesi hatırlatmak istedim. Onlar ciddi anlamda kendi hayatlarından fedakarlık yaparak bizleri güvenli bir ortam çerçevesinde koruyor ve korumaya devam ediyor. 'Vatan Nöbetçileri' isimli eserimi de onlara ithafen yazdım. Yazım süreci 7-8 aylık bir süre zarfında gerçekleşti" dedi.

İLK KİTABINI 8 AYDA TAMAMLADI

İlk kitabını yazma sürecini anlatan Dağlı, "İlk kitabım Depremin İzinde'yi 6 Şubat depremlerinden sonra eğitimimi tamamlamak üzere Ankara'ya gittiğimde yazdım. Yaklaşık 6-7 aylık bir süre zarfında Ankara'da, 6 Şubat depremini yaşamış depremzedeler eşliğinde bu kitabımı gece gündüz demeden yazdım. Yaklaşık 8 aylık bir süre zarfında kitabımı çıkartmak istedim ve hemen 6 Şubat depremlerinin de etkisiyle bu kitabımı yayınevi aracılığıyla bastırdım. Bu noktada çok zorlu süreçler yaşadık. Toplum olarak yaşamış olduğumuz süreçleri ben de naif duygularla kaleme alarak, insanları bilinçlendirmeye yeltendim. Okurlarımın da bu kitabıma ilgi göstereceğini umuyorum" diye konuştu.

İkinci kitabını 17 yaşında tamamladığını ifade eden Dağlı, "Bu eserde genel hatlarıyla Türk askerini işliyorum. Türk askerinin operasyonel yaşantılarını, fedakarlıklarını ve her şartta mücadele ruhunu kaleme aldım. Bu noktada hedef kitlem, genelde vatana dair ciddi anlamda merak ve sevgi besleyen bütün okurlardır" dedi.

Kaynak: DHA

Reyhanlı, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 yaşındaki depremzede Furkan, ikinci kitabını çıkardı - Son Dakika

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