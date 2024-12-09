17 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

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Çorum'da hakkında 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yapıldı.

Denetimde, hakkında tehdit, cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P. (41), Gülabibey Mahallesi'nde saklandığı boş dükkanda yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.