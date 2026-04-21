18 İlde Dolandırıcılık Operasyonu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 18 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 127 şüpheliden 56'sının tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "18 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 56'sı tutuklandı, 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" denildi.

'SAHTE İLANLARLA DOLANDIRICILIK YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ'

Operasyonun Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildiği kaydedilerek, "Yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen para nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekelerine yönelik Siber Vatanımızda kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, kahraman jandarmamızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.