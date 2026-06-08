18 İlde Operasyon: 357 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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18 İlde Operasyon: 357 Şüpheli Yakalandı

18 İlde Operasyon: 357 Şüpheli Yakalandı
08.06.2026 11:41
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İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 357 şüpheli yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 5 günde 18 ilde 'Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 357 şüphelinin yakalandığını ve 194'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; 18 ilde 'Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 357 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin 194'ü tutuklandı, 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Şüphelilerin; POS tefeciliği yaptıkları, sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım dolandırıcılığı, hesap kiralama, ürün satış dolandırıcılığı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi.

'SUÇLULARLA MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ'

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Dolandırıcılık, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 İlde Operasyon: 357 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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