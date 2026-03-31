Üye Girişi
Son Dakika Logo

18 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

31.03.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari merkezli operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı, kırmızı bültenle aranan bir zanlı Bosna'da yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkezli 18 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 52 şüphelinin, kırmızı bültenle aranan 1 zanlının ise Bosna-Hersek'te gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Türkiye genelinde 18 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı bahis organizasyonları kurdukları, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladıkları ve bu faaliyetleri örgütlü bir yapı içerisinde yürüttükleri tespit edilen 52 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin, siber devriye ve teknik analiz çalışmaları sonucunda, suç örgütünün yasa dışı bahis platformları üzerinden yüksek hacimli finansal akışı yönettiği, 7/24 esasına dayalı panel sistemi kullandığı ve üçüncü şahıslardan temin edilen hesaplar aracılığıyla elde edilen gelirleri kripto varlıklara dönüştürdüğü belirlendi.

Çalışmalar sonucunda, illegal finansal ekosistem ve katmanlama (layering) faaliyetleri kapsamında, yaklaşık 20 milyar lira tutarında para trafiği olduğu tespit edilirken, bu tutarın, Türkiye'de bugüne kadar siber suçlar ve benzer nitelikteki soruşturmalarda işlem hacmi açısından belirlenen en yüksek meblağ olduğu kaydedildi.

Kırmızı bültenle aranan 1 şüpheli yurt dışında yakalandı

Soruşturma kapsamında suç örgütünün uluslararası yapılanması da deşifre edildi. İllegal faaliyetlerin Bosna-Hersek'te bulunan sunucu ve yönetim katmanlarına kadar uzandığı tespit edildi.

Bu çerçevede, sistemin teknik altyapısında yer aldığı belirlenen 1 şüpheli hakkında Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla çıkarılan kırmızı bülten kapsamında, eş zamanlı operasyonla Saraybosna'da yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda yüksek kapasiteli dijital materyal ve cihazlar ele geçirildiği belirtilirken, adli bilişim incelemeleri ve soruşturmanın Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Hakkari, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 18:54:16. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.