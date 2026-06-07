18. Türkçe Tiyatro Festivali Konya'da Devam Ediyor - Son Dakika
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18. Türkçe Tiyatro Festivali Konya'da Devam Ediyor

07.06.2026 21:16
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Konya'da düzenlenen festivalde çeşitli oyunlar sahneleniyor, sona ermesi 10 Haziran'da.

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" altıncı gününde etkinliklerle devam etti.

Festival kapsamında Antalya Devlet Tiyatrosu'nun "Shakespeare'in Bütün Oyunları" oyunu Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, Bursa Devlet Tiyatrosu'nun "Çınarın Gölgesinde" oyunu Selçuklu Kongre Merkezi'nde, Yunanistan'dan Toçek Tiyatro Topluluğu'nun "Rumuz Goncagül" oyunu Mevlana Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Festivalde yarın saat 11.00 ve 14.00'te Mevlana Kültür Merkezi'nde Antalya Devlet Tiyatroları tarafından "Kırmızı Cüce" isimli çocuk oyunu, Kulu Belediyesi Kültür Merkezi'nde saat 11.00 ve 14.00'te Ankara Devlet Tiyatroları tarafından"Hayal Dükkanı" isimli çocuk oyunu sahnelenecek.

Ankara Devlet Tiyatroları tarafından Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Siyahlı Kadın (Bir Hayalet Oyunu)" saat 20.00'de oynanacak.

Dört yabancı ekip ve 11 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilen festivalde 23 seçkin oyun, 37 temsille Konyalı sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 10 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 18. Türkçe Tiyatro Festivali Konya'da Devam Ediyor - Son Dakika

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