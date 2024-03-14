19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sağlık kurumlarını ziyaret etti - Son Dakika
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19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sağlık kurumlarını ziyaret etti

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sağlık kurumlarını ziyaret etti

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık kurumlarına ziyaret gerçekleştirdi. Topaloğlu, 19 Mayıs Devlet Hastanesi ve 19 Mayıs Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan idareci, doktor ve sağlık çalışanların günlerini tebrik etti. Topaloğlu, sağlık çalışanlarının insan sağlığının korunması ve sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması adına gösterdikleri çabanın değerini vurgulayarak, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı ve sağlıklı bir hayat diledi.

14.03.2024 16:28  Güncelleme: 16:30
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19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık kurumlarına ziyaret gerçekleştirdi.

Topaloğlu, 19 Mayıs Devlet Hastanesi ve 19 Mayıs Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan idareci, doktor ve sağlık çalışanların günlerini tebrik etti.

Topaloğlu, "İnsanların kaliteli ve mutlu bir yaşam sürmelerinin ana koşulu, sağlıklı birer birey olmalarından geçmektedir. Sağlıklı hayat, insanların vazgeçemeyeceği en temel haktır. İnsan sağlığının korunması ve sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması adına her koşulda görev yapan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu çabanın değeri ölçülemez. Gece ve gündüz demeden fedakarca sağlık hizmeti sunan, yaşamımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, aileleri ile sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerini diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sağlık kurumlarını ziyaret etti - Son Dakika

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