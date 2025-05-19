19 Mayıs Törenleri Muğla\'da Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Muğla'nın ilçelerinde törenler düzenlendi.

Fethiye ilçesindeki sahil bandında toplanan grup, Türk bayrakları eşliğinde Beşkaza Meydanı'na yürüdü.

Burada, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde okçuluk, halk oyunları, jimnastik gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinliğe Fethiye Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Murat Sarı, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, kurum amir ve müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Marmaris

Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki törende Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vekili Cem Tuncel Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve Askeri Bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından Marmaris Şehir Stadyumu'nda kutlama töreni gerçekleştirildi.?Törende saygı duruşu ve Askeri Bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bayram kutlama mesajının okunmasının ardından Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Cem Tuncel günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Ok atma, jimnastik, boks, tekvando, modern dans ve halk oyunları gösterilerinin ardından şiirler okundu. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Andını öğrenciler seslendirdi.

Çeşitli yarışmalarda derece elde edenlere ödülleri verildi. Kutlamalar geçit töreniyle son buldu.

İlçedeki okulların bahçelerinde de kutlama törenleri gerçekleştirildi.

Bodrum

Beldiye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra kortej yürüyüşü düzenleyen grup, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ne geldi.

Burada, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Dalaman

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı.

Daha sonra Kaymakam Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Sezer Durmuş, 16'ncı Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Vekili Hava Uçak Bakım Yarbay Arda Türe, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla Şehir Stadı'nda tören düzenlendi.

Gençlik haftasında düzenlenen yarışlarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları verildi.