19 Suçtan 71 Yıl Hapisle Aranan Şüpheli Keçiören\'de Yakalandı

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ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, 19 ayrı suçtan 71 yıl 11 ay hapisle aranan şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması için yaptığı çalışmalar kapsamında 19 ayrı suçtan 3 yıldır aranan M.T.'yi Keçiören'de yakaladı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan incelemelerde, M.T.'nin 12 hırsızlık, 4 mala zarar verme ve 3 konut/iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından arandığı belirlendi. Hakkında 71 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.T., işlemlerinin tamamlanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.