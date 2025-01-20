19 Yaşındaki Genç TikTok Yasaklamasına Tepki Olarak Ofisi Ateşe Verdi - Son Dakika
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19 Yaşındaki Genç TikTok Yasaklamasına Tepki Olarak Ofisi Ateşe Verdi

Wisconsin'de bir genç, TikTok'un yasaklanmasını öngören yasaya tepki olarak Kongre üyesinin ofisini ateşe verdi.

20.01.2025 12:48
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ABD'nin Wisconsin eyaletinde 19 yaşındaki bir genç, sosyal paylaşım uygulaması TikTok'un yasaklanmasını öngören yasaya tepki olarak, uygulamayı eleştiren ifadeleriyle bilinen Kongre üyesi Glenn Grothman'ın bölge ofisinin bulunduğu iş merkezini ateşe verdi.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Fond Du Lac bölgesinde polis, ofislerin bulunduğu bir binanın ateşe verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Cumhuriyetçi Partiden Kongre üyesi Grothman'ın adına kiralanan ofisin bulunduğu binanın ateşe verildiği ve şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Olay anında binada kimsenin bulunmadığı ve yangının söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, 19 yaşındaki şüphelinin, TikTok'un yasaklanmasına ilişkin tartışmalara tepki olarak binayı ateşe verdiğini söylediği aktarıldı.

ABD basınında, Grothman'ın daha önce TikTok'u eleştiren ifadeler kullandığı kaydediliyor.

ABD'de TikTok'un yasaklanması

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca dün ABD'de kullanıma kapatılmıştı. TikTok'un yanı sıra CapCut da ülkede erişime engellenmişti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan TikTok yasağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü, yasanın hükümlerinin yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu kararnameyle TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da belirten Trump, ancak TikTok'un yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini aktarmıştı.

Daha sonra TikTok, ülkede yeniden hizmet sağlamaya başlamıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Yaşındaki Genç TikTok Yasaklamasına Tepki Olarak Ofisi Ateşe Verdi - Son Dakika

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