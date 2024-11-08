19 Yıllık Cinayet Davası

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Kastamonu'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Halil Çamyaran'ın 2005 yılında aracında başından vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılanan Hamdi K. ve Nihal T. ile avukatları katıldı.

Sanık Hamdi K, duruşmadaki savunmasında, olaydan sonra 2013 yılında hayatını kaybeden Tevfik A'nın olay akşamı kendisini telefonla aradığını söyledi.

Daha sonra Tevfik A'nın kendisini aracıyla aldığını belirten Hamdi K, "Aracında içki gördüm, sarhoş olduğunu düşünüyorum. 'Ben bu Halil ile ne yapacağım bilmiyorum. Halil bize dert oldu.' dedi. Ben de 'Bırak aranızı düzelteyim.' dedim. O da 'Artık Halil dert olamaz, seni de öldürürüm' diyerek beni de tehdit etti. Ben de korktum, farklı ifadeler verdim. Beni eve bırakmaya giderken belinde silah gördüm. O sırada komutan aradı. 'Halil neyin oluyor?' diye sordu. Ben de kuzenim olduğunu söyledim. Araç içerisinde vurulmuş halde bulunduğunu söyledi. Olaydan bu şekilde haberim oldu." dedi.

Çamyaran'ın ticaret yapması nedeniyle çok husumetlisi bulunduğunu öne süren Hamdi K, "Ben böyle bir suç işlemedim. Suçsuzum, cinayetle alakam yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Ölen kuzenim, ıstırap çeken de benim, cezaevinde yatan da benim. Halil ile aramızda miras davamız da yoktur. Halil bana öz oğlumdan daha yakındı." diye konuştu.

Sanık Nihal T. ise suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilenlerden Halil Çamyaran'ın kız kardeşi Bahriye Çamyaran Erol ise parasını ödemesine rağmen Hamdi K'nin sattığı yerin tapusunu kardeşine vermediğini ileri sürerek, "Kardeşim bana, 'Hamdi beni vurursa sen de onu öldür.' dedi. Şikayetçiyim. Adaletin yerini bulmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Halil Çamyaran'ın annesi Safiye Çamyaran da oğlunu Hamdi K'nin öldürdüğünü iddia etti.

Tevfik A'nın babası H.A. ise Çamyaran'ın ölümüyle ilgili bilgisi bulunmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hamdi K. ve Nihal T'nin tahliyesine karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Kastamonu-Taşköprü kara yolu Hacıbey ile Etyemez köyleri yol ayrımında 13 Mayıs 2005'te Halil Çamyaran'ın otomobilde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunması olayının aydınlatılması amacıyla 2023 yılında yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 6 Temmuz 2024'te gözaltına alınan 5 şüpheliden Hamdi K. ve Nihal T. tutuklanmıştı.