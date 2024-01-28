1950 RAKIMLI YAYLA, DOĞAL GAZ İLE BULUŞTU

ORDU'nun Kabadüz ilçesine bağlı denizden 1950 metre yükseklikteki Çambaşı Yaylası, doğalgaz ile buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'İnşallah kendi gazımızı bulduğumuzda da kendi gazımızı buraya bağlamış oluruz' dedi.

Türkiye'nin denize en yakın kayak tesisinin bulunduğu Çambaşı Yaylası'nda 2023 yılında başlayan doğalgaz çalışmaları kapsamında, ilk betonu dökülen dağıtım tesisinin inşaatı tamamlandı. Tesis çalışmalarının tamamlanması ile birlikte denizden 1950 metre yükseklikteki yayla, sahil bandını aşarak doğalgaza kavuştu. Yaklaşık 30 milyon TL'ye mal olan tesisin açılışı için tören düzenlendi. Törene Vali Muammer Erol, Kabadüz Kaymakamı Mehmet İlgen, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları, BOTAŞ yetkilileri ve çok sayıda kişi katıldı.

'HANIMLARIMIZ DAHA AZ YORULACAK, NÜFUS ARTACAK'

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bugün en mutlu günlerden bir tanesini yaşadıklarını belirterek, 'Buranın ikinci konusu doğalgazdı. Kömür ile falan olacak şey değildi. Bu kapsamda bakanlıklarla görüştük. Gerçekten mevzuat açısından da imkansıza yakındı. Onu da başardık çok şükür. Doğalgaz büyük bir kolaylık ve büyük bir imkan. Ayrıca bölge için büyük bir ekonomi. Bakanlığımız döneminde Allah nasip etmişti. Ordu'ya, Karadeniz'e bütün illere götürmüştük. Şimdi de güzel Kabadüz ilçemize doğalgazı getiriyoruz. Ayrıca Çambaşı Yaylası'ndaki otele BOTAŞ vasıtasıyla doğalgazı ulaştıracağız. Çalışmalar bir bütünlük halinde devam ediyor. Bölgenin kalkınmasına da önemli bir katkı olacak. Hanımlarımız daha az yorulacak, nüfus artacak. Kömür taşınmayacak, kül de boşaltmayacaksınız. Bu bir uygarlık. İnşallah kendi gazımızı bulduğumuzda da kendi gazımızı buraya bağlamış oluruz. O zaman dört dörtlük olur. İlçemize hayırlı olsun' diye konuştu.Güler, yaylanın doğalgaza kavuşturulmasında büyük desteklerini gördükleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'a teşekkür etti.Konuşmaların ardından yaylada sembolik olarak meşale yakılması ile birlikte Çambaşı Kayak Merkezi ve otele doğalgaz verilmeye başlandı. (DHA)